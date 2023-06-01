الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق يلتهم الطابق الأخير بإحدى الشركات بالمهندسين

جريدة الدستور

شب حريق داخل أحد أجهزة التكييف بالطابق الأخير بمبنى شركة أمريكانا للمواد الغذائية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وسارعت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بالطابق الأخير بمبنى شركة أمريكانا للمواد الغذائية بمنطقة المهندسين في العقار الذي يوجد به مطعم كنتاكي.

على الفور، انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

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