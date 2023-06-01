برلمانية: الأزمة السكانية شائكة جدًا ويترتب عليها العديد من قضايا المجتمع

أكدت آية فوزي، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، أن زيادة عدد السكان في مصر زاد 22 مليون نسمة في الفترة من عام 2006 حتى عام 2017، أي خلال 11 سنة فقط، يعكس زيادة كبيرة جدا في النمو السكاني.

وقالت "فوزي" خلال لقائها على هامش جلسات الحوار الوطني اليوم الخميس، أزمة القضية السكانية شائكة جدا ويترتب عليها العديد من القضايا في المجتمع، مؤكدة أن جلسات الحوار الوطني تطرقت للعديد من الرؤى والأفكار، فيما يتعلق بالزيادة السكانية.

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، أن الزيادة السكانية الكبيرة التي نشهدها مؤخرا، أثرت بشكل سلبي على العديد من موارد الدولة والموازنة العامة والخدمة المقدمة للمواطنين.