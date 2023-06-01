إخماد "حريق محدود" شب داخل مستشفى دكرنس بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق محدود شب داخل مخزن الرواكد بمستشفى دكرنس العام، مشيرًا إلى ان الحريق وقع بعيداً عن مباني تقديم الخدمه الطبيه بالمستشفى ولم يسفر عن أى خسائر بالأرواح.

وتحركت على الفور قيادات مديرية الصحه بقيادة د.شريف مكين، وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف، مدير الطب العلاجى والدكتور هاني جمعة والدكتورة نجلاء فتحي، مدير الرعاية الحرجة والدكتورة بسمه شوكت مديرة الحضانات والعمليات علاوة على الدكتور يوسف الزيني مدير الإداره الصحية والدكتورة آمال بركات رئيسة المركز الي موقع الحريق للوقوف على تداعيات الحادث.

وحرص وكيل وزراة الصحة على التواجد لحين إتمام السيطرة على الحريق واطمئن على المرضى داخل المستشفى و استمرارية عمله بكامل طاقته فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

حريق محدود" شب داخل مستشفى دكرنس

حريق محدود" شب داخل مستشفى دكرنس