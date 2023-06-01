الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"اعرف قدر نبيك".. انطلاق مبادرة الأوقاف من المركز الثقافى بمدينتى

مبادرة الأوقاف من
مبادرة الأوقاف من المركز الثقافى بمدينتى

انطلقت مبادرة اعرف قدر نبيك (ص) من المركز الثقافي بمدينتي وهى أحدث مبادرات وزارة الأوقاف، حيث أطلقها د.محمد مختار جمعة، الأحد الماضي من مسجد الإمام الحسين.

جاءت المبادرة برعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إشراف ومتابعة الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة.

وبدأت الفعاليات بتلاوة  آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد عثمان يوسف، وكان متحدثاً عن أخلاقيات النبي الدكتور عطية طه الزلمة، والدكتور عمر عبدالعزيز علي، إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص بمدينتي، والشيخ أحمد خليفة، إمام وخطيب بالقاهرة الجديدة، والشيخ محمود الأبيدي، المدير الإداري للمركز.

في كلمته، أكد الزلمة أن قدر حضرة النبي (ص) ووجوب تقديم السيادة والطاعة المطلقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتحلى بكريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والوفاء وسائر الأخلاق الكريمة.

وجه الشكر لوزير الأوقاف على مثل هذه المبادرات الطيبة التى تهدف إلى التعريف الصحيح برسول الإنسانية (ص) سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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