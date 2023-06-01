الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات الجوية تفتتح مركز "النسور" لذوى الهمم وتوقع بروتوكولًا مع "التضامن"

القوات الجوية تفتتح
القوات الجوية تفتتح مركز "النسور"

افتتح الفريق محمود عبدالجواد، قائد القوات الجوية، مركز النسور لذوي الهمم (زايد الطبي)، وذلك بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته لتقديم خدمة طبية متميزة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل المجتمعي، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لأبناء الوطن من ذوى الهمم.

حضر الافتتاح؛ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة التضامن.

وتضمنت أعمال التطوير عددًا من الأقسام الطبية والعلاجية التي تعمل على تنمية ورعاية ذوي الهمم بالنظم الطبية والسلوكية الحديثة، والتي يأتي على رأسها عيادات الأطفال والأسنان وعلاج السمنة والعلاج الطبيعى بالكهرباء والعيادة النفسية وقسم العلاج المائى المتطور.

كما تم افتتاح قسم التحفيز الحسي الحركي؛ بهدف مساعدة الأطفال لتخطي الاضطرابات الحسية، حيث روعي أن يكون تجهيزهم وفقًا لأفضل النظم الطبية العالمية المتخصصة في ذلك المجال.

كما وقعت القوات الجوية بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بهدف تعظيم أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانيات الفنية والعلمية في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة؛ من خلال تنفيذ أحدث البرامج العلاجية، بالإضافة إلى تنفيذ الدورات المهنية وورش العمل والمؤتمرات التي تحقق الارتقاء بالمستوى العلمي للكوادر العاملة في هذا المجال.

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