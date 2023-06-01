جالتييه يُعلن رحيل ليونيل ميسى عن باريس سان جيرمان

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح الفريق.

جالتييه يعلن رحيل ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان

ونشر الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على "تويتر"، تصريحات كريستوف جالتييه: "ليونيل ميسي لاعب عظيم ورائع، وكان لي شرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأضاف جالتييه، في تصريحاته الصحفية: "ستكون آخر مباراة لـ ليونيل ميسي في بارك دي برانس ضد كليرمون، وأتمنى استقباله بشكل جيد".

ومن المقرر أن يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره كليرمون، على ملعب "حديقة الأمراء"، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

وكان ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2021، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بالمجان بعد نهاية عقده.

واستسلم نادي برشلونة لرحيل ميسي؛ بسبب معاناة النادي من أزمة اقتصادية كبيرة، بجانب ارتفاع رواتب اللاعبين، الأمر الذي جعل مهمة الاحتفاظ بخدمات البرغوث الأرجنتيني صعبة.

ويُعد ميسي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية أيضًا، للحصول على خدماته في الصيف المقبل، على رأسها نادي الهلال السعودي الذي رفع عرضه إلى 500 مليون دولار كراتب سنوي.

ونجح ميسي في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين مع فريق باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الفرنسي.

وشارك ميسي في 74 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات، سجل خلالها 32 هدفًا، وقدم 35 تمريرة حاسمة.