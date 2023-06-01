"تنمية الصعيد": نستهدف زراعة 50 ألف فدان جوجوبا فى محافظات الصعيد

صرح اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بأن الهيئة تستهدف زراعة نحو 50 ألف فدان من نبات الجوجوبا في مختلف محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"- تحت عنوان مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر "بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و70 عارضا و300 شركة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة.

وأضاف أن الهيئة بدأت مشروع زراعة نبات الجوجوبا على مساحة 3 آلاف فدان في محافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة ألف فدان، وسيتم الانتهاء خلال أيام من المرحلة الثانية على مساحة ألفي فدان وستبدأ المرحلة الثالثة من المشروع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح صالح أن نبات الجوجوبا من النباتات التى تحقق التنمية المستدامة في مجال الزراعةـ فهي شجرة معمرة يصل إنتاجها إلى أكثر من 100 عام، منوها بأنه يتم عصر بذور واستخراج زيت شمعي منها يستخدم في كثير من الصناعات الكثيفة والصناعات المستقبلية كمحركات الطائرات والمحركات فائقة السرعة والمبيدات العضوية والدهانات كما يدخل لمستلزم إنتاج في بعض الصناعات الأخرى.

ونوه بأن نبات الجوجوبا يدخل في الصناعات التي تساهم في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية من خلال العمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وضخ الأكسجين.