الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة

جريدة الدستور

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد، اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم وغدا الجمعة، نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوبي الصحراء الغربية.

وأشارت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نشرة dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن درجة الحرارة الصغرى ستشهد ارتفاعا، وستكون أكثر اعتدالا، فضلاً عن سرعة الرياح وستكون مثيرة للرمال والأتربة على أنحاء مختلفة من الجمهورية، ما ستؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، خاصة على الطرق السريعة.

ونوهت عضو هيئة الأرصاد بأنه متوقع استمرار ارتفاع الحرارة غدا، مع وجود الرمال المثارة، لافتة إلى أن الموجة الحارة ستنكسر يوم السبت المقبل، وستنخفض درجة الحرارة لتسجل 34 درجة نهارًا.

 كما ناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الـ48 ساعة القادمة خلال فترة الظهيرة.

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