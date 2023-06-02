الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 بعد تصدره التريند

مسلسل المؤسس عثمان
مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128

تصدر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من قبل عشاق الدراما.

ويبحث متابعو مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 عبر موقع “جوجل” عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 لمتابعة الأحداث الجديدة للمسلسل الذي تم عرض أول مرة في نوفمبر 2019، وتولى إخراج مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 مترجمة للعربية المخرج محمد بوزداغ.

وحقق مسلسل المؤسس عثمان مشاهدة عالية عبر مواقع الإنترنت لينال إعجاب عشاق الدراما التركية ليترك مكانة خاصة داخل قلوب عشاق المسلسلات التركية وخاصة التاريخية.

وتزامناً مع اهتمام عشاق الدراما التركية، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية تفاصيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 بعد تصدره التريند وتردد القنوات الناقلة للمسلسل.

إليكم تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128

تردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.

صحيفة بريطانية: مسلسل نيتفليكس أسوأ شئ حدث لكليوباترا بعد نهايتها المأسوية

تردد قناة ATV الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 

تردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128

وتعرض قناة ATV التركية مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع الحلقة 30 مترجمة قصة عشق الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

أحداث الحلقة 128 من مسلسل المؤسس عثمان

وفي نهاية حلقة عثمان 127، تعرض عثمان وأبناءه لكمين من أعدائه، ولكنه تغلب عليهم في نهاية المطاف، وكشف أن نايمان حاول التخلص منه، ولذلك بدأت أحداث الحلقة 128.

والجدير بالذكر، تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان 128 حول تمكن الغازي عثمان من فتح قلعة اينجول في غياب أولوف هو وجيشه العرمرم، وقام نايمان بمهاجمة قلعة مارماراجيك، وقتل السيد أوكتام.

اقرأ أيضاً

موعد استئناف تصوير مسلسل "الحشاشين"

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 عثمان الحلقة 128 المؤسس عثمان الحلقة 128 موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 المؤسس عثمان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن: "أشعر بعدم التقدير لموهبتى"

الرئيس السيسى يتفق مع أمير قطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى

تعرف على أنواع التعدين وكيفية استخراج الذهب

جيل بايدن فى القاهرة

"جوهرة إيجة 2": بدون خطة.. جولة فى منطقتى بلاكا وأنافيوتكا بأثينا.. ماذا ستجد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى