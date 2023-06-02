تصدر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من قبل عشاق الدراما.

ويبحث متابعو مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 عبر موقع “جوجل” عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 لمتابعة الأحداث الجديدة للمسلسل الذي تم عرض أول مرة في نوفمبر 2019، وتولى إخراج مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 مترجمة للعربية المخرج محمد بوزداغ.

وحقق مسلسل المؤسس عثمان مشاهدة عالية عبر مواقع الإنترنت لينال إعجاب عشاق الدراما التركية ليترك مكانة خاصة داخل قلوب عشاق المسلسلات التركية وخاصة التاريخية.

وتزامناً مع اهتمام عشاق الدراما التركية، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية تفاصيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128 بعد تصدره التريند وتردد القنوات الناقلة للمسلسل.

إليكم تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128

تردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.

تردد قناة ATV الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128

تردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 128

وتعرض قناة ATV التركية مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع الحلقة 30 مترجمة قصة عشق الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

أحداث الحلقة 128 من مسلسل المؤسس عثمان

وفي نهاية حلقة عثمان 127، تعرض عثمان وأبناءه لكمين من أعدائه، ولكنه تغلب عليهم في نهاية المطاف، وكشف أن نايمان حاول التخلص منه، ولذلك بدأت أحداث الحلقة 128.

والجدير بالذكر، تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان 128 حول تمكن الغازي عثمان من فتح قلعة اينجول في غياب أولوف هو وجيشه العرمرم، وقام نايمان بمهاجمة قلعة مارماراجيك، وقتل السيد أوكتام.