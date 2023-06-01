الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة "م . ح" بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس عن أنه تلقى معلومة، أكدتها تحرياته، باتجار المتهم في المواد المخدرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على ست قطع لجوهر الحشيش، وقد أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس السجن المؤبد 500 ألف جنيه المواد المخدرة المستشار حسن فريد

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