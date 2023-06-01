الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي في مركز قوص

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص، وأشرف أبو القاسم رئيس وحدة استرداد الأراضي بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع نائب محافظ قنا لشرحٍ تفصيلس عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مشيدًا بمستوى الخدمات والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور دون تزاحم.

وعقب ذلك، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع مسؤولي ملف التقنين بالمركز، للتعرف على آخر مستجدات موقف التقنين.

كما تابع إجراءات تنفيذ قانون المحال العامة بهدف ترخيص جميع المحلات بالمدن والقرى، موجهًا بإنذار جميع المحلات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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