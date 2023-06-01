لو فاتك التريند| "الأرصاد" تكشف سبب العاصفة الترابية.. وانتظام حركة الملاحة الجوية

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والاجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

انتظام حركة الملاحة الجوية بجميع المطارات رغم سوء حالة الطقس

أكدت مصادر مطلعة بميناء القاهرة الجوي، انتظام الملاحة الجوية في المطارات المصرية عامة ومطار القاهرة بشكل خاص، واستمرار حركة التشغيل لإقلاع وهبوط الطائرات رغم سوء الأحوال الجوية، والتي تشهد وجود عاصفة ترابية ونشاط رياح.. للمزيد اضغط هنا.

مستمرة غدا.. "الأرصاد" تكشف عن سبب العاصفة الترابية (خاص)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة هذه الأيام خاصًة بعد تعرض البلاد لعاصفة ترابية رملية، وهو الأمر الذي أثار خوف ورعب المواطنين في الشارع المصري.. للمزيد اضغط هنا.

وزارة العمل تنتقل بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا اليوم إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.. للمزيد اضغط هنا.

بطلب من طولان.. سيراميكا يفاوض أيمن أشرف للتعاقد معه في الصيف

دخل مسؤولو نادي سيراميكا في مفاوضات مع أيمن أشرف لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تصريحات السويسري مارسيل كولر بوضعه في الترتيب الخامس بالنسبة للمدافعين.. للمزيد اضغط هنا.

36 ألف دولار و10 متهمين.. القصة الكاملة للنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

تجري نيابة جنوب القاهرة تحقيقات موسعة مع 10 متهمين بالنصب والاحتيال على الفنان صبري عبدالمنعم، بمنطقة المقطم، والاستيلاء منه على شقة سكنية ملكه، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.. للمزيد اضغط هنا.

"القاهرة الإخبارية": وصول الوفود الرسمية إلى عمان لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

بدأ قبل قليل، وصول الوفود الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين، ورجوة خالد آل سيف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".. للمزيد اضغط هنا.

3 عروض مسرحية تجوب مسارح قصور الثقافة بالمحافظات

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من العروض المسرحية، بالمواقع الخاصة بها في المحافظات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وذلك ضمن استيراتيجية الدولة المصرية 2030، ونرصد في هذا التقرير 3 عروض مختلفة في مسارح الهيئة.. للمزيد اضغط هنا.