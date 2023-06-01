الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستمرة غدًا.. "الأرصاد" تكشف عن سبب العاصفة الترابية (خاص)

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة هذه الأيام خاصة بعد تعرض البلاد لعاصفة ترابية رملية، وهو الأمر الذي أثار خوف ورعب المواطنين في الشارع المصري.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "العاصفة الرميلة التي تعرضت لها البلاد بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية مع منخفض جوي صحراوي (الخماسين الموجود في الصحراء الغربية)، مع كتل هوائية جنوبية غربية، وسرعات رياح، بالإضافة إلى وجود سحب رعدية موجودة في الصحراء الغربية معها رياح هابطة تؤدي إلى زيادة نشاط الرياح المثير للأتربة، والرمال المثارة".

ولفتت إلى أنه سيستمر النشاط المثير للرياح غدًا على بعض المناطق الشمالية والوجة البحري والقاهرة الكبرى وذلك بسبب قوة الرياح التي تصل إلى 30 لـ 40 كم/ الساعة، مع وجود كتل هوائية صحراوية وهي التي أدت إلى هذه العاصفة الترابية، وانخفاض في الرؤية الأفقية.

وتوقعت غانم أن يستمر الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة حتى غدٍ الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب الكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية على القاهرة الكبرى القادمة من الصحراء الغربية والتي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية.

وأضافت أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، تكون رعدية على السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري.

نصائح الأرصاد

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم ارتداء الكمامات خاصة لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، لافتة إلى أنه يوم السبت المقبل سيحدث انكسار لموجة الحر المرتفعة والتي ستنخفض لحوالي 5 أو 6 درجات، وبالتالي لن يكون معها أي رياح محملة بالأتربة.

عاصفة ترابية رملية الدكتورة منار غانم قوة الرياح الرياح درجات الحرارة

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