الوجه الآخر للمناخ.. صيف شديد الحرارة وعواصف ترابية

شهدت محافظات مصر، منذ قليل، تقلبات جوية وأجواء غير مسبوقة فى حالة الطقس، وأعلنت الأرصاد الجوية عن أن الأجواء شديدة الحرارة والرمال هما سمة حالة طقس اليوم.

وشهدت القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء طقسًا شديد الحرارة نهارًا، كما تشهد سقوط أمطار على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تستمر اليوم وغدًا الجمعة، تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة على القاهرة وأغلب محافظات الجمهورية، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت أن اليوم وغدًا ستكون درجة الحرارة ما بين 38 و40، ولكن من يوم السبت ستنخفض وستكون درجة الحرارة 34، لافتة إلى أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وهناك رمال وأتربة وفرص لسقوط الأمطار، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر من التقلبات الجوية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

واعتبارا من اليوم حتى غدٍ الجمعة تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

حالة الطقس خلال الأسبوع

الخميس 1 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الجمعة 2 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.



السبت 3 يونيو:

نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.



الأحد 4 يونيو:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.



الإثنين 5 يونيو:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.