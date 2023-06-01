"الأخشاب والآثاث" تطلق معرض "ديزاين شو" للمصنعين والديكور

انطلقت اليوم فعاليات معرض "ديزاين شو" The Design Show في دورته الثامنة، والذي يقام في الفترة من الخميس الموافق 1 يونيو وحتى السبت الموافق 3 يونيو 2023 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

وقالت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث، في بيان اليوم، إن المعرض يعد أكبر تجمع لمصممي الديكور ومصنعي الأثاث وخبراء الديكور، كما يقدم أحدث حلول وخامات التشطيب في مكان واحد.

يضم المعرض شركات متخصصة في أنشطة متنوعة منها التصميم الخارجي، والتصميم المعماري والداخلي للمشروعات، وكذلك تصميم وتصنيع الأثاث المنزلي والمكتبي واللاند سكيب، وكذلك يعرض المعرض أحدث حلول التشطيبات والإضاءة، والكثير من التفاصيل الخاصة بتشطيب الوحدات والمشروعات العقارية المختلفة.

وتطلق غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع المجلس المصري التصديري للأثاث مسابقة - جائزة أحمد حلمي للتصميم، والتي تهدف إلى تحفيز مصممي الأثاث المصريين لعرض أفضل تصميماتهم المميزة لقطع الأثاث، والجائزة ممنوحة لتصميم الأثاث تكريما للراحل المهندس أحمد حلمي تمنح لمصممي الأثاث الموهوبين من جميع أنحاء مصر، المسابقة مخصصة للهواة و المحترفين.

جدير بالذكر أن المعرض يوافق الذكرى الأولى لرحيل المهندس أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة غرفة منتجات الأخشاب والآثاث السابق، وكان المعرض يحظى باهتمامه ورعايته.