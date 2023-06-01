الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تكشف هوية مسن بعد العثور على جثته بحدائق القبة

جثة
جثة

انتهت نيابة حدائق القبة من مناظرة جثة مسن فى العقد الثامن من عمره، عثر عليه ملقى فى الشارع بـ منطقة حدائق القبة.

وتبين من المناظرة أن الجثة لذكر يدعي "عبدالعزيز.ج" في العقد السابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه ولا يوجد بالجثة أي إصابات ظاهرية.

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة فى أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد الثامن من العمر، مجهول الهوية، ملقاة فى الشارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
 

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