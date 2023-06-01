النائبة دينا عبدالكريم: الهوية المصرية أمام تحدٍ

قالت النائبة دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، إن الهوية المصرية أمام تحدٍ كبير، مثنية على المجهود الكبير الذي قامت به إدارة الحوار الوطني.

وأشادت عبد الكريم، خلال لقائها عبر قناة “إكسترا لايف”، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني، بتنظيم الحوار الوطني، قائلة: "التنظيم رائع والاستعداد بدأ منذ الدعوة لانعقاد الحوار الوطني".

وأكدت ضرورة تعظيم الإسهام في المنتج الثقافي العالمي من خلال الإعلام والفن والثقافة والأدب، موضحة أن كل المؤسسات تعمل على ذلك، ولكن كان ينقصنا التنسيق والاستمرارية، وكان ذلك محتوى الورقة البحثية التي قدمتها لإدارة الحوار الوطني.

وأكدت أن الهوية المصرية أمام تحدٍ، لأن المواطن يجب أن تكون ثقافته عالمية وأن يكون منفتحا على كل الثقافات: "لن نستطيع مواجهة ذلك، ولكن كلما شاركنا في هذا الأمر تعززت هويتنا، ويجب أن يكون إسهامنا في المنتج الثقافي العالمي من خلال الإعلام والفن والثقافة والأدب كبيرا".