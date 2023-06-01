الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزارة الصناعة: "البيئة" جزء مهم في الاستراتيجية الوطنية للصناعة

اجتماع
اجتماع

قال الوزير مفوض عمرو هزاع، مستشار وزير الصناعة للمشروعات التنموية، إن التكنولوجيا والبيئة القدمين اللتين نتقدم بهما للمستقبل، مشيرا إلى أن معظم الدول بدأت في الاهتمام بهذان العنصران.

وقال هزاع، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأعمال الخضراء بالأقصر، إن التعامل مع البيئة لم يعد رفاهية وتعمل وزارة التجارة والصناعة مع عدد من شركاء التنمية على صياغة الاستراتيجية الوطنية الصناعة وجزء البيئة بها هام جدا ، لذلك ندعوا كافة الشركات ورواد الاعمال إلى الاهتمام بالجانب البيئي في مشروعاتهم.

وكانت انطلقت منذ قليل بمحافظة الأقصر فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء، تحت رعاية وزارتى التجارة والصناعة والبيئة، والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "منظمة اليونيدو – مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" بإقليم جنوب الصعيد على مدى يومين، في إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر والذى بدأ منذ عام 2014.

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