الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة حيازة مواد مخدرة فى الشرابية

مواد مخدرة
مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بحيازة هيروين وسلاح أبيض في منطقة الشرابية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط سائق، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات المباحث عن أن المتهم يقوم بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض مطوة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة.

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