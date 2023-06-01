حبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود وتنفيذ 11 عملية بـمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة "بطاريات السيارات" بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه "11" واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.