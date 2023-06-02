الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعاد.. سيدة سكندرانية تؤسس مشروعها لنشر ثقافة الأطعمة الصحية

السيدة السكندرانية
السيدة السكندرانية

مشروع صغير، لكنه سبيل نجاة سعاد تلك السيدة السكندرانية التي وهبت كل ما تحترفه من أطعمة منزلية لتأسيس مشروعها المنزلي، لكنها اختارت أن يكون أسلوب حياة.

منذ 3 سنوات وعقب وفاة زوجها، وجدت تلك السيدة السكندرانية أنها أصبحت العائل الوحيد لابنتيها وعليها أن تجد وسيلة تكون مصدر لأسرتها الصغيره تكسب منه رزقها.

تحكي سعاد لـ"الدستور" أنه عندما تم التفكير في الاعتماد على نفسها، رافضة انتظار يد المساعدة والبحث عن مصدر رزق لها وهداها تفكيرها إلى مشروع "أكل بيتي" شعرت فيه بالسعادة والإنجاز، فوجدت أن تجهيز المأكولات في المنزل بطريقة صحية هو ما ترغب في تحقيقه، فكثير من الشباب يلجأوون إلى الأطعمة الجاهزة والسريعة التي لا يعلمون حجم ضررها أثتاء التجهيز وكبر طموحها بأنها ستكون المنقذ لهم لمعرفة مدى أضرار هذه "المأكولات الديلفيري" وخطورتها على الصحة.

وتابعت السيدة السكندرانية “نحن كأمهات نرغب كثيرًا في أن نحافظ على صحة أبناءنا وهو ما نردده بشكل مستمر”، فرغبت في أن يكون مشروعي المنزلي هو البداية لكل من يرغب في اتباع حياة صحية".

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تحكي "سعاد" أن تلك المشاريع المنزلية تكون أكبر داعم للأمهات قبل زبائن المشروع لتشعرنا أننا مازلنا قادرون على العطاء وأن نكون عونًا لأبناءنا لرعايتهم وتحقيق متطلباتهم:"يبدأ مشروعي عقب صلاة الفجر حيث أقوم بتجهيز الأطعمة التي صنعتها بيدي"، مؤكدة: “لازم كله يبقى طازة يوم بيوم، حتى أبدأ في عملية الطهي وتغليفه اعتمادا على طلب العميل”.

تواصل سعاد حكايتها:"أكثر لحظات فرحتي هو تغيير نمط الحياة لأحد عملائي أو تلبية طلبات بناتي"، فهي تشعر حينها أنها أحدثت فارقًا من مشروعها، لتحلم السيدة السكندرانية أن يكبر مشروعها ويشاركها بنتيها ويتوسع كثيرًا بضم أصناف منزلية صحية وأن يحقق فعلاً هدفه في اتباع الحياة الغذائية السليمة.

مشروعات منزلية مشروع بيتي مشروع للاكلات الصحية نماذج سكندرية الإسكندرية

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