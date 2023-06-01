الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 6 لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس  6 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة البساتين.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وتمكن رجال المباحث من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 8 متر.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية