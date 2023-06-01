حبس 6 لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس 6 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة البساتين.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وتمكن رجال المباحث من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 8 متر.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقي