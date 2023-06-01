الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تنمية الصعيد": نستهدف زراعة 50 الف فدان بالجوجوبا في محافظات الجنوب

اجتماع
اجتماع

أوضح اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة  أنشأت منذ 2018 بقرار من رئيس الجمهورية، وتعمل في اكثر من محور صناعة وزراعي وبيئي وشاركت في العديد من المشروعات ، وتساعد في توفير فرص عمل للشباب بالصعيد وتحقيق الاستدامة.

وأشار "صالح"، في كلمته خلال مؤتمر الأعمال الخضراء المنعقد بمحافظة الأقصر، إلى توجيه القيادة السياسية للاهتمام بمشروعات الاقتصاد الأخضر، ومن أهم المشروعات الغابات الشجرية المعتمدة على الري بمياه الصرف الصحي المعالج ومحطات تحلية المياه بمحافظة البحر الأحمر وخلق مجتمع زراعي جديد.

ولفت الى أن هيئة تنمية الصعيد ، تنفذ حالياً مشروع على مساحة 3000 فدان، بمحافظة البحر الأحمر، نفذنا المرحلة الاولى 1000 فدان، وقاربنا على الانتهاء من المرحلة الثانية بزراعة 2000 فدان،  ونستهدف زراعة 50 الف فدان بنبات الجوجوبا في محافظات الصعيد.

- نبات الجوجوبا يحقق التنمية المستدامة في مجال الزراعة

وقال إن نبات الجوجوبا يحقق التنمية المستدامة في مجال الزراعة حيث تظل الشجرة تنتج لمدة 100 عام ، مشيرا إلى أنه يتم عصر بذور الجوجوبا، لإنتاج زيت شمعي يدخل في العديد من الصناعات الهامة أبرزها زيت محركات الطائرات، والمحركات فائقة السرعة، وفي الدهانات والمبيدات العضوية، والاسمدة.

وتابع: " يزرع الجوجوبا على مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا بما يؤهله للدخول في الصناعات المختلفة، ومخطط لزراعته بالمياه الحلوة ليكون مؤهلا للدخول في مستحضرات التجميل".

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