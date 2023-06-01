فريق الوكالة الأمريكية للتنمية يشهد استلام مشروع درنكة للصرف الصحى

شهد المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونادر مكرم، وأحمد القوصي، المسئولين الماليين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومسئولي الشركة، استلام وعمل بشكل فعلي لمشروع درنكة للصرف الصحي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة.

جدير بالذكر أن المشروع يشمل عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة والتى تعمل على طاقة تصميمية ٢٥٠٠ م٣ / اليوم، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية والتى تعمل على طاقة تصميمية ٣٨٨٨ م٣/ اليوم)، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلومترات طولي خطوط الطرد، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية، يستفيد منها أكثر من 8 آلاف نسمة فضلًا عن مليون زائر سنويًا لمسار العائلة المقدسة، وذلك بدلًا عن استخدم الطرنشات ونزح المياه التي تؤذي سكان المنطقة صحيًا وأثرها السيئ بيئيًا.

وأعلن المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي، عن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقرية درنكة وذلك لفتح ملفات والاشتراك بخدمة الصرف الصحي لمواطني قرية درنكة بمركز أسيوط، والذي يستهدف رفع كفاءة التشغيل والصيانة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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