الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زيادة في الحركة السياحية للأقصر.. وإشادة بالدفع الإلكتروبي بالمواقع الآثرية

عثمان
عثمان

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف خطوة إيجابية كان لا بد منها، في ظل التطور التكنولوجي وتغير العالم نحو "الديجتال"، فكان لا بد معه أن ينتهي عصر –الكاش– والأوراق المالية واستبداله بالفيزا البنكية.

وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لتطبيق هذه الوسيلة في المواقع الأثرية بفاعلية لابد من توفير كافة المقومات اللوجستية التي تحتاجها المواقع لقيام بالدفع الإلكتروني، فمنطقة وأدى الملوك تندر بها تغطية شبكات المحمول لوجوده في منطقة جبال، ما يتطلب التعامل معها وتوفير كافة الخدمات اللازمة لإتمام الأمر بسهولة ويسر.

22% زيادة في الحركة السياحية بالأقصر خلال الـ4 أشهر الأولى 

وأضاف عثمان، أن الحركة السياحية التي شهدتها الأقصر بداية من شهر يناير حتى شهر أبريل الماضي قد زادت بنسبة تصل إلى نحو ما بين 20 إلى 22% مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت معدل إنفاق السائحين الوافدين إلى الأقصر خلال الأربع أشهر الأولى نحو 18 إلى 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار عثمان أن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر ستشهد تدفقات سياحية كبيرة خلال الموسم الشتوي المقبل فالدراسة التي قامت بها لجنة السياحة الثقافية قد أسفرت أن هناك ما يقرب من نحو 20 مليونا محتملا لزيارة الأقصر كما أن هناك ارتفاعا في الطلب السياحي على مقاصد السياحة الثقافية ولهذا لا بد من العمل على توسعة مطار الأقصر الدولي لكي يتناسب مع الحركة السياحية المتوقعة على الأقصر.

وأضاف عثمان أن السوق الأسباني يأتي في مقدمة الأسواق الوافدة إلى الأقصر يليه حاليا السوق الفرنسي الذي بدا يعود معدلاته بعد إقامة معرض الآثار المؤقت “رمسيس وذهب الفراعنة” المقام حاليا بفرنسا الذي أنعش الحركة السياحية الوافد لمصر من فرنسا.

 

التسويق السياحي الأقصر الديجتال والاوراق المالية الفيزا الفيزا البنكية الحركة السياحية

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