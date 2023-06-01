الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صناعة النواب": الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا للغاية بملف الصناعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا للغاية بملف الصناعة ويعمل على هدفه المتعلق بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وقال محمود خلال لقائه على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني على قناة “إكسترا لايف”، اليوم الخميس، لجنة الصناعة قامت بدورها وقدمت توصياتها للحكومة، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل 16% من الناتج القومي، وهذا رقم هزيل للغاية مقارنة بالدول الأخرى.

وكشف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المجلس تناول ملف الصناعة على مدار الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، لرصد مشكلات القطاع والتوصل لحلول من أجل تنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أنه يجري العمل على قانون الصناعة الموحد، ومن ثم عقد الجلسات الحوارية والنقاشية حوله.

وأكد ضرورة أنه يجب وضع تشريع جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة ومجريات العصر الحالي ليحل المشكلات التي نواجهها تزامنا مع إلغاء القوانين القديمة، مؤكداً أهمية تنقية البيئة التشريعية، قائلاً: "لا يجب أن تكون القوانين الحاكمة لقطاع الصناعة منذ الستينيات، ونحن الآن في 2023".

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