توخوا الحذر.. عاصفة ترابية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

نشطت العاصفة الترابية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ليسود على الأجواء نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على مساحات واسعة.

وشهدت الأجواء هطولاً لأمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تستمر تلك الأجواء المتقلبة طوال الأسبوع الجاري حتى الخميس، وذلك وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بنصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية أثناء العاصفة الترابية:

ـ ارتداء الكمامات.

ـ تجنب البقاء في الشمس لفترة طويلة.

ـ الحرص على شرب كمية كافية من الماء والسوائل لتجنب الجفاف.

ـ يفضل البقاء في المنزل عند وجود غبار مع إغلاق النوافذ.

ـ عدم ممارسة الرياضة في الأجواء شديدة الحرارة أو وقت انتشار الأتربة.

ـ تجنب التغير المفاجئ في درجة الحرارة، والمحافظة على نظافة فلاتر المكيفات.

ـ الالتزام ببخاخات الصدر والأنف كما أوصى بها الطبيب المعالج.

ـ تجنب الأبخرة والروائح النفاذة.

ــ تجنب التدخين.

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