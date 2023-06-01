الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تاون جاس" تجري أعمال صيانة بشارع طريق النصر وامتداد رمسيس

تاون جاس
تاون جاس

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاس"، إجراء أعمال صيانة بشارع طريق النصر ناصية امتداد رمسيس، اليوم الخميس، بدءاً من الساعة الحادية عشر مساءً.

 وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان السادة العملاء.

وكشفت الشركة في بيان لها انه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنتهم، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على الرقم 129.

أعمال صيانة رمسيس تاون جاس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن قطع الغاز الغاز

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