الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر يونيو بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يونيو 2023 والتي تبدأ بعد غد السبت، 3 يونيو، بعدد من القرى بـ 6 مراكز على مستوى المحافظة هي ديروط والقوصية ومنفلوط وأبوتيج وأسيوط والبداري.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، توفير كل سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لافتًا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان.

ونوه إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

وأضاف المحافظ أن القوافل الطبية لشهر يونيو تبدأ عملها من يوم 3 إلى 20 يونيو 2023 ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي السبت والأحد 3 و4 يونيو بقرية عواجه بمركز ديروط تنتقل بعدها لقرية بلوط بمركز القوصية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 يونيو بعدها تتوجه لقرية سكرة بمركز منفلوط يومي الأربعاء والخميس 7و8 يونيو ثم قرية نزلة كعب بمركز أبوتيح يومي السبت والأحد 10 و11 يونيو بعدها تنتقل لقرية بني حسين بمركز أسيوط يومي الاثنين والثلاثاء يومي 12 و13 يونيو ثم قرية نجع سبع بذات المركز يومي الأربعاء والخميس 14 و15 يونيو ثم قرية مسرع بنفس المركز يومي السبت والأحد 17 و18 يونيو وتنهي القوافل أعمالها يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 يونيو بقرية الزهري بمركز البداري.

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الخدمات الطبية والعلاجية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرعاية الصحية ا الصحة والسكان القوافل العلاجية المجانية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوحدات المحلية تخصصات مختلفة توفير حياة كريمة للمواطنين خدمات الرعاية الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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