الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: مصر بأمس الحاجة لوجود استراتيجية واضحة للتعليم

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر في أمس الحاجة لوجود استراتيجية واضحة للتعليم، مسيراً إلي أن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب أمر بالغ الأهمية.

وأضاف "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن تلك الاستراتيجية يجب أن ينبثق عنها برامج وخطط تنفيذية مستمرة، بغض النظر عن وجود الأشخاص، منوهًا أن تغيير الوزراء للسياسات التعليمية، أمر غير طيب على المدى الطويل، لافتاً إلى أهمية وضع استراتيجية محددة المعالم؛ من أجل تحقيق نهضة تعليمية شاملة وكاملة.

ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،  إلى تفعيل مواد الدستور ضمن الاستراتيجية، وخاصة أن الدستور أفرد عددًا ليس بالقليل من المواد عن التعليم، بدءًا من المادة 19 وحتى المادة 25، قائلًا إنها متعلقة بجودة التعليم وهدفه الخاص بخلق الشخصية الوطنية والحفاظ على الهوية، والاهتمام بالمعلم والمناهج، ودعم التعليم الفني.

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