الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

باباالفاتيكان يستقبل المشاركين في جمعية رجال أعمال أمريكا اللاتينية

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الخميس، المشاركين في الجمعية العامة السنوية لمجلس رجال أعمال أمريكا اللاتينية ووجه لهم كلمة شجعهم فيها على الانطلاق من ثقافة التلاقي ونسج شبكات من التعاون فيما بينهم، مستخدمين بوصلة الإنجيل ومرساة الرجاء.

وعبر البابا، في البداية عن شكره لضيوفه على تناولهم قضايا اجتماعية تعني الجميع، شأن العمل والهجرات والتغيرات المناخية والتنمية البشرية المتكاملة، موضحًا أن تبادل وجهات النظر يسمح لهم بتوحيد الجهود في مواجهة المشاكل التي تعترض العائلة البشرية بأسرها.

وشدد الحبر الأعظم على ضرورة العمل انطلاقاً من ثقافة التلاقي من أجل التصدي لقوى الشر عندما يسود منطق الربح على العلاقات بين الناس، ويفضي إلى استعباد الأشخاص، فيما ثقافة التلاقي تبحث عن الخير العام وتساهم في تبديد ظلمات الشر.

ولفت فرنسيس إلى أن هذه القيم تُترجم من خلال الجهود والتضحيات اليومية التي تقوم بها الشركات التي تعتني بالعمال مدركة أن كل عامل يعيل أسرة والمجتمع ككل. واقترح البابا على ضيوفه أن يبنوا الشباك، على غرار أتباع يسوع الأوائل ليمارسوا مهنة صيد الأسماك، وهكذا أيضا يتعين على رجال الأعمال أن يتحدوا ويخلقوا شبكات فيما بينهم من التعاون والمساعدة، موضحًا أن الخدمة التي يقومون بها موجهة نحو كل شخص وكل شعب.

شدد البابا على ضرورة الإفادة من هذه "الشباك" ومن "بوصلة" الإنجيل ولا بد من البحث عن السبل الفضلى للإفادة من هاتين الأداتين، بالإضافة إلى أداة أخرى هي "مرساة" الرجاء، وهكذا نستطيع الخروج للإبحار واثقين بأن الله يقودنا ويرافقنا في مسيرتنا.

البابا فرنسيس البح البحث البحث عن البدأ التغيرات المناخ التصدي لقوى الشر الجمعية العامة التغيرات المناخية التنمية البشرية التغيرات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسى بقصر زهران

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية