محافظ أسيوط يبحث ملف المناطق الصناعية والوقوف على المشكلات

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ملف المناطق الصناعية بالمحافظة والوقوف على بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين وإيجاد الحلول لها خاصة مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على توفير البنية الأساسية في المناطق الصناعية وتقديم التيسيرات الإجرائية في التعامل مع المستثمر وإقامة المشروعات الانتاجية الجديدة.

وأكد اللواء عصام سعد أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ(المحافظة والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار) والمنوط بها حل مشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنفيذ الحلول العاجلة وتوفير مطالبهم لدفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين خاصة صغار المستثمرين والعمل على دفع هذا القطاع الهام الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030، خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقاً للامكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الانتاج والصناعة المحلية وويساهم في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أهمية توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن مشدداً على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها في أسرع وقت ممكن وطبقاً للخطة الموضوعة لجذب استثمارات جديدة.

يذكر أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

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