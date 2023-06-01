بسبب التخفيضات.. إقبال من المواطنين على المجمعات الاستهلاكية لصرف تموين شهر يونيو

تستعد المجمعات الاستهلاكية في كافة المحافظات، لاستقبال المواطنين لصرف التموين ونقاط الخبز الخاصة بشهر يونيو 2023، وسط توافد عدد كبير من المواطنين عليها، لشراء احتياجاتهم المنزلية، من سلع أساسية، ومواد غذائية، ولحوم، ودواجن، وأسماك، ومنتجات تنظيف.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد زودت خلال الأسبوع الماضي، منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم طرح اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، أقل من الأسعار المطروحة في المحال التجارية والتجار، بسعر مخفض بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%.

و رصدت" الدستور" إقبال المواطنين على المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، لصرف تموين شهر يونيو 2023، ومدى رضائهم عن السلع المطروحة.

قالت آية عيد، ربة منزل، إحدى القاطنات في منطقة الطالبية، التابعة لحي الهرم، في محافظة الجيزة، لـ" الدستور" إنها جاءت لصرف التموين من المجمعات الاستهلاكية، وأشادت بالأسعار المطروحة بها السلع والمواد الغذائية، التي تطرح بأسعار مخفضة بشكل كبير.

- أسعار مخفضة عن الأسواق والمحلات التجارية

وتابعت، إن السلع الغذائية المطروحة في المنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبقالي التموين، مخفضة بنسبة كبيرة، وهذا ما يجعل المواطنين يشعرون بالدعم الذي تقدمه لهم الدولة، منوهة أنها تشتري طول الشهر احتياجاتها من المجمعات الاستهلاكية لأنها تبيعها بأسعار مخفضة عن الأسواق، والمحال التجارية.

فيما أوضحت سميرة أحمد، مدرسة لغة عربية، القاطنة في منطقة العشرين التابعة لحي فيصل، التابع لمحافظة الجيزة لـ" الدستور" أنها تحرص على الحصول على التموين من المجمعات الاستهلاكية في تمام التاسعة صباحًا من أول أيام الشهر ، لتفادي الزحام والتكدس الذي يحدث في منتصف اليوم.

و أضافت نسمة محمود، القاطنة في حي الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، أنها سعيدة بالأسعار المخفضة التي طرحت بها المواد الغذائية.