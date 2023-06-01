الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بسبب التخفيضات.. إقبال من المواطنين على المجمعات الاستهلاكية لصرف تموين شهر يونيو

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية

تستعد المجمعات الاستهلاكية في كافة المحافظات، لاستقبال المواطنين لصرف التموين ونقاط الخبز الخاصة بشهر يونيو 2023، وسط توافد عدد كبير من المواطنين عليها، لشراء احتياجاتهم المنزلية، من سلع أساسية، ومواد غذائية، ولحوم، ودواجن، وأسماك، ومنتجات تنظيف.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد زودت خلال الأسبوع الماضي، منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم طرح اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، أقل من الأسعار المطروحة في المحال التجارية والتجار، بسعر مخفض بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%.

و رصدت" الدستور" إقبال المواطنين على المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، لصرف تموين شهر يونيو 2023، ومدى رضائهم عن السلع المطروحة.

 قالت آية عيد، ربة منزل،  إحدى القاطنات في منطقة الطالبية، التابعة لحي الهرم، في محافظة الجيزة، لـ" الدستور" إنها جاءت لصرف التموين من المجمعات الاستهلاكية، وأشادت بالأسعار المطروحة بها السلع والمواد الغذائية، التي تطرح بأسعار مخفضة بشكل كبير.

-  أسعار مخفضة عن الأسواق والمحلات التجارية

 وتابعت، إن السلع الغذائية المطروحة في المنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبقالي التموين، مخفضة بنسبة كبيرة، وهذا ما يجعل المواطنين يشعرون بالدعم الذي تقدمه لهم الدولة، منوهة أنها تشتري طول الشهر احتياجاتها من المجمعات الاستهلاكية لأنها تبيعها بأسعار مخفضة عن الأسواق، والمحال التجارية.

فيما أوضحت سميرة أحمد، مدرسة لغة عربية، القاطنة في منطقة العشرين التابعة لحي فيصل، التابع لمحافظة الجيزة لـ" الدستور" أنها تحرص على الحصول على التموين من المجمعات الاستهلاكية في تمام التاسعة صباحًا من أول أيام الشهر ، لتفادي الزحام والتكدس الذي يحدث في منتصف اليوم.

و أضافت نسمة محمود، القاطنة في حي الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، أنها سعيدة بالأسعار المخفضة التي طرحت بها المواد الغذائية.

أصحاب البطاقات التموينية استقبال المواطنين أصحاب البطاقات البطاقات التموين التموين والتجارة الداخلية السلع والمواد الغذائية السلع التموينية المجمعات الاستهلاكية

مواد متعلقة

"منال": حياة كريمة أعادت أطفالي للتعليم بعدما أخرجهم الفقر واليتم

سند الفقراء.. «حياة كريمة» توفر علاجًا وسلعًا غذائية ودعمًا ماليًا للأسر الأكثر احتياجًا

معاك فى أى أزمة.. «حياة كريمة» تنظم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة

حكايات من داخل ورش «حياة كريمة» لتعليم السيدات المعيلات فنون الخياطة

أهالى الصف عن القوافل الطبية: نجحت فى رعاية المرضى وتجنب الإصابة بالأمراض الوبائية

"ابدأ" تشارك فى أولى جلسات لجنة الصناعة ضمن جلسات المحور الاقتصادى

حكايات من داخل مشغل حياة كريمة.. نورا: أحلم بمساعدة والدي في تعليم أخواتي

مستفيدة من قوافل "حياة كريمة": اكتشفت إصابتي بالسكر ولم أدفع أي مقابل للعلاج

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر.. وتوقف تام بحركة المرور (صور)

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية