80 مليار سيجارة.. أرقام صادمة عن "التدخين" في مصر

يدخن المصريون السجائر بشراهة وتعتبر مصر من أعلى الدول في معدلات التدخين، ما ينعكس على معدل الإنفاق السنوي للمصريين على التبغ وبدائله، ويرفع من أعداد الأمراض الصدرية كنتيجة طبيعية للتدخين بمعدلات زائدة عن الحد.

ويمر اليوم العالمي للتدخين في وقت تمتلك فيه مصر أرقاما صادمة عن المدخين، رغم المبادرات التي تم إطلاقها للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، ومبادرات التوعية التي تحاول تقليل معدلات التدخين في مصر خلال الفترة الأخيرة؟.

18 مليون مدخن في مصر

واتساقًا مع ذلك، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأنه وفقًا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لـ«2021/2022»، فإن 16.8% من إجمالي السكان «15 سنة فأكثر» مدخـنون وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة.

وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس، موضحًا أن نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية يصل إلى 39.6% وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.

وكانت أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية «35-44 سنة»، حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9%، بينما متوسط نصيب الأسرة من الإنفاق السنوي على التدخين يبلغ 2665.4 جنيه مصري.

حجم الإنفاق على السجائر

في العام 2022 وصل حجم إنفاق المصريين على السجائر 17 مليار جنيه، أي بزيادة 7% عن العام السابق له، وفق الشركة الشرقية للدخان، لتصبح فاتورته 17.139 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ16.022 مليار جنيه العام 2021.

وفي العام 2021 كان متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر نحو 6293.5 جنيه، وهناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.

في العام الماضي أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة "متحدون ضد التبغ" بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن والأمراض الصدرية، بهدف زيادة وعي المجتمع المصري خاصة فئة الشباب حول مخاطر التدخين، عن طريق التثقيف الصحي وتغيير المفاهيم الخاطئة، والحث على الإقلاع عن التدخين.

أعداد المدخنين في مصر

وتقدر جمعية مكافحة التدخين أعداد المدخنين في مصر بـ18 مليون، و42% من الأسر المصرية تحوي مدخن واحد على الأقل، لذلك أصبحت مصر ضمن العشر دول الأوائل في معدلات التدخين العالمية ويزيد أنفاقها كل عام على السجائر والتبغ بالمقارنة بالإنفاق العالمي في بعض الدول الأخرى.

ويستهلك المدخنون في مصر سنويًا وفقًا لجمعية مكافخة التدخين 80 مليار سيجارة كل عام بواقع 4 مليارات علبة سجائر، أما المعسل المستخدم في الشيشة فيتم استهلاك 50 ألف طن منه سنويًا، ونتيجة لذلك يتسبب التدخين في وفاة 8 ملايين نسمة، نحو مليون منهم يتوفون نتيجة التدخين السلبي وليس المباشر (لا يدخن ولكن يجالس شخص يدخن).

وينتشر التدخين بشكل أكبر بين الأميين بنسبة 30.1%، ثم الذين يستطيعون القرأة والكتابة تبلغ نسبة المدخنين بهم 27.5%، ثم الحاصلين على الشهادات الجامعية هم الأقل في نسبة التدخنيين بموجب 12.7%.

حجم إنتاج مصر للسجائر

في العام 2021 كان حجم إنتاج مصر للسجائر نحو 88.8 مليار سيجارة بارتفاع قرابة 4 مليار عن العام السابق له حيث كانت أنتجت فيه 84.2 مليار سيجارة، بينما الإنتاج المحلي من السجائر كان 66.8 مليار سيجارة.