غرفة تكنولوجيا المعلومات تشارك في "GITEX Africa 2023"

تشارك غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - راعي الصناعة الرقمية في مصر، مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في فعاليات معرض وملتقي GITEX Africa 23 والمقام في المغرب خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو باعتباره أحد أكبر الفعاليات العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار والذي تستضيفه قارة افريقيا للمرة الاولى، وذلك وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية متمثلة في السفارة المصرية بالمغرب وجهاز التمثيل التجاري المصري ممثلا في مكتب التمثيل التجاري بالرباط.

- المشاركة بحاضنة الأعمال "إبداع" في الفعاليات

وتأتي مشاركة الغرفة بحاضنة الأعمال "إبداع" في فعاليات ملتقى ومعرض23 GITEX Africa، ضمن جناح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي في إطار البرنامج القومي للحاضنات المصرية (انطلاق)، حيث تشارك سبع شركات مصرية ناشئة من شركات الحاضنة في قطاعات تكنولوجية مختلفة تشمل: التسويق الالكتروني وبحوث التسويق، الرعاية الصحية، الخدمات الزراعية الالكترونية، تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا التعليم وذلك انطلاقا من رؤية الحاضنة في دعم استدامة ونمو الشركات الناشئة المصرية وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وتشارك الغرفة بمجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات اثناء الملتقي، وتم ترتيب مجموعة من الاجتماعات الرسمية كنتيجة لجهود الغرفة الترويجية المستدامة للشركات المصرية مع ممثلي الوفود المشاركة واللقاءات الثنائية مع غرف مناظرة وتجمعات أعمال إقليمية ومستثمرين اقليميين وعالميين، وذلك برئاسة الدكتور حسن صادق رضوان عضو مجلس إدارة الغرفة، ومشاركة كل من المهندس أحمد عيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة مشروعات التعاون مع أكاديمية البحث العلمي بالغرفة، ود. ياسمين سمير مدير عام برنامج الحاضنات بأكاديمية البحث العلمي.

- فعاليات اليوم الأول

وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول من المشاركة في اجتماع رئيس البعثة الدكتور حسن صادق والمهندس أحمد عيد بمسؤولي مركز دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال التابع لمجلس الوزراء الروسي ضمن جناح الهيئات والمؤسسات الروسية بالمعرض، وقد تناول اللقاء سبل التعاون بين الجهتين وتم الاتفاق على تبادل المعلومات عن كافة أنشطة الجانبين والقطاعات المشتركة الممكن التعاون من خلالها كما تم بحث مجالات وخطوات التعاون التالية بما يحقق مصلحة الجهتين.

كما عقد ممثلو الغرفة عدد من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من المدراء التنفيذيين ومؤسسي شركات تكنولوجية في أنشطة متعددة تسعي لتوسيع مجال أنشطتها في الشرق الأوسط وتحديدا في مصر باعتبارها احد أهم دول خطط التوسع.

وقد تم الاتفاق على ترتيب لقاءات افتراضية مع الشركات عقب العودة بحضور مسئولي الغرفة بعد موافاتهم بتفاصيل هذه الشركات ومجالات التعاون حيث سيتم بحث خطوات التعاون المستقبلية المقترحة مع الغرفة.

وعلى مستوى المعرض فقد حظى الجناح المصري للغرفة والشركات المحتضنة بعدد كبير من الزوار والأنشطة حيث عقدت الشركات الناشئة للحاضنة مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية واجتماعات المستثمرين وجهات التمويل من مختلف دول العالم.

وتم الاتفاق المبدئي بين عدد من الشركات الناشئة المصرية مع نظيراتها اقليمياً وعالمياً على توقيع مذكرات تفاهم للتعاون المستقبلي، فضلا عن قيام ممثلي الغرفة بالمعرض بالرد على عدد كبير من استفسارات الزوار حول دور الغرفة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وأهم محاور عملها.