بالأسماء.. 4 مصابين في حريق بمجمع الإسماعيلية الطبي

أصيب 4 أشخاص في حريق اندلع في مخزن مجمع الإسماعيلية الطبي، اليوم الخميس.

والمصابون في الحريق، هم: عبد القادر محمد احمد، 26 سنة، مقيم بأبو خليفة، محمد السيد علي، 21 سنة، مقيم بابو خليفة، أحمد محمد صديق، 24 سنة مقيم بابو خليفة، عماد محمد صلاح، 35 سنة، إداري بالمستشفى، تم نقلهم إلى الطوارئ بالمجمع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في مخزن مجمع الإسماعيلية الطبي.

كان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ من إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي، باندلاع حريق في مخزن مجمع الإسماعيلية الطبي- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية -، وبدأ العاملين في المجمع التعامل الفوري مع الحريق ومحاولة إخماده ومنع امتداده لحين وصول رجال الحماية المدنية، وعلى الفور انتقلت رجال الحماية المدنية لمكان الحريق