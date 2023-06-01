الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ خلال تفقده المشروعات الخدمية: تبطين 393 كيلو ترع

الجولة
الجولة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدد من المشروعات الخدمية الجاري انشاؤها، من أعمال رصف وتبطين، والتقى بعدد من المواطنين، واستمع لشكوى عدد منهم، موجها بسرعة حلها، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف  بالموقف العمومي وبشارع مسجد أبو الطيب  بالقنطرة البيضاء، والأعمال الجارية بالجزيرة بشارع عبد الهادي راضي، وأعمال توسعة  شارع الخليفة، للقضاء على الزحام والتكدس المروري التي عانت منه مدينة كفر الشيخ، موجها بسرعة إنهاء الأعمال الجارية.
كما تفقد محافظ أعمال التبطين بشرق وغرب كفر الشيخ، مؤكداً أنه جرى تبطين 393 كيلو ترع، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

تبطين الترع رصف طرق كفر الشيخ مشروعات

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