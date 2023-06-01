الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيوة تستقبل مستشار رئيس الوزراء لمناقشة الجهود التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبلت مدينة سيوة مستشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الفرجانى خلال زيارته للواحة للاطلاع على  الجهود التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها والمشكلات التنموية وبحث سبل حلها. 

وأناب محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، أحمد علي باغي سكرتير المركز لعقد اجتماع مع الدكتور محمد الفرجانى مستشار رئيس  مجلس الوزراء وبحضور اللواء حازم ممدوح مساعد مدير إدارة المياه والمهندس خالد الاباصيري مدير عام إدارة الموارد المائيه والري  وممثلى شيوخ القبائل واللجنة الدائمة للري والصرف. 

ورحب أحمد علي باغي  سكرتير مدينة سيوة  بمستشار رئيس  مجلس الوزراء ، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتى تجسيداً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية واحة سيوة والاهتمام بحياة المواطن فى كافة أرجاء الوطن. 

وخلال الاجتماع  تم مناقشة عدة موضوعات اهمها ارتفاع سعر الرملة بما لا يتناسب مع المزارعين، عجز الأطباء والمدرسين في الواحة، مقترح أن تكون واحة سيوة ذات طابع خاص.

وفي نهاية اللقاء أبدى الدكتور محمد الفرجاني إعجابه الشديد بالمجهودات التي تتم بالواحة لسرعة تنفيذ المشروعات على أكمل وجه، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما بواحة سيوة لما لها من أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

FB_IMG_1685618079701
FB_IMG_1685618079701
FB_IMG_1685618076331
FB_IMG_1685618076331
FB_IMG_1685618069603
FB_IMG_1685618069603
FB_IMG_1685618059404
FB_IMG_1685618059404
FB_IMG_1685618061776
FB_IMG_1685618061776
FB_IMG_1685618064161
FB_IMG_1685618064161
اهتمام القيادة السياسية إدارة الموارد المائية اللجنة الدائمة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين رئيس مركز ومدينة سيوة رئيس مجلس الوزراء مستشار رئيس مجلس الوزراء سيوة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية