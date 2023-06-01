سيوة تستقبل مستشار رئيس الوزراء لمناقشة الجهود التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها

استقبلت مدينة سيوة مستشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الفرجانى خلال زيارته للواحة للاطلاع على الجهود التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها والمشكلات التنموية وبحث سبل حلها.

وأناب محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، أحمد علي باغي سكرتير المركز لعقد اجتماع مع الدكتور محمد الفرجانى مستشار رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء حازم ممدوح مساعد مدير إدارة المياه والمهندس خالد الاباصيري مدير عام إدارة الموارد المائيه والري وممثلى شيوخ القبائل واللجنة الدائمة للري والصرف.

ورحب أحمد علي باغي سكرتير مدينة سيوة بمستشار رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتى تجسيداً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية واحة سيوة والاهتمام بحياة المواطن فى كافة أرجاء الوطن.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات اهمها ارتفاع سعر الرملة بما لا يتناسب مع المزارعين، عجز الأطباء والمدرسين في الواحة، مقترح أن تكون واحة سيوة ذات طابع خاص.

وفي نهاية اللقاء أبدى الدكتور محمد الفرجاني إعجابه الشديد بالمجهودات التي تتم بالواحة لسرعة تنفيذ المشروعات على أكمل وجه، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما بواحة سيوة لما لها من أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

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