محافظ الجيزة يسلم 39 كرسيًا كهربائيًا لذوى الهمم.. الأحد

ذكرت محافظة الجيزة، أنه سيتم تسليم 18 دراجة نارية "موتوسيكل" و39 كرسيًا كهربائيًا لذوي الهمم والقدرات الخاصة، الأحد المقبل، بديوان عام المحافظة؛ لتسهيل سبل الحياة لديهم انطلاقًا من رؤية الدولة في ذلك الشأن.

وأوضحت المحافظة في بيانٍ اليوم الخميس، أنه سيتم التسليم بحضور المحافظ أحمد راشد، وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفي وعلى أمين الخيرية، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، منوهًا بأن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.