الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الجيزة يسلم 39 كرسيًا كهربائيًا لذوى الهمم.. الأحد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

ذكرت محافظة الجيزة، أنه سيتم تسليم 18 دراجة نارية "موتوسيكل" و39 كرسيًا كهربائيًا لذوي الهمم والقدرات الخاصة، الأحد المقبل، بديوان عام المحافظة؛ لتسهيل سبل الحياة لديهم انطلاقًا من رؤية الدولة في ذلك الشأن.

وأوضحت المحافظة في بيانٍ اليوم الخميس، أنه سيتم التسليم بحضور المحافظ أحمد راشد، وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفي وعلى أمين الخيرية، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، منوهًا بأن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

محافظة الجيزة دراجة نارية موتوسيكل ذوي الهمم قادرون باختلاف

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