مصرع شاب أصيب بصعق كهرباء في إمبابة

فارق شاب الحياة نتيجة إصابته بصعق كهرباء فى إمبابة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بصعق كهرباء فى إمبابة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا فقد حياته نتيجة إصابته بصعق كهرباء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر

بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.