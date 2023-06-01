الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شركات السياحة تثمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي بالمواقع الأثرية

معبد ادفو
معبد ادفو

ثمنت شركات السياحة توجه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والاتجاه للتعامل بالكروت البنكية لسداد أسعار تذاكر الدخول بالمناطق والمواقع الأثرية بديلا عن السداد النقدي -الكاش- المعروف.

وبدأ تنفيذ القرار في المواقع الأثرية بمحافظة أسوان، وشملت هذه المواقع معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة وبدا تنفيذ الدفع الإلكتروني منذ اليوم الخميس بكل من المتحف المصري بميدان التحرير ومنطقة الأهرامات، وقلعة صلاح الدين فيما عدا – شباك – واحد مخصص إلى السداد النقدي.

وقال خيري علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن معابد أسوان من أولى المواقع الأثرية التي تم تطبيق فيها الدفع الإلكتروني في منتصف شهر مايو الماضي، لافتا أنه مع بداية التجربة بأسوان ظهرت عددا من المعوقات الخاصة بالتنفيذ والتي تم العمل على حلها كزيادة أعداد الشبابيك وسرعة موظفي المعابد في التعامل السريع مع الأجهزة البنكية وقد تم تدارك هذه المعوقات حتى تلاشت حاليا أي شكاوى من المرشدين نحو التطبيق.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدفع الإلكتروني له العديد من المزايا بخلاف السداد النقدي الذي يحتاج إلى المزيد من الوقت ويضطر السائحين إلى الانتظار في الأتوبيسات حتى ينهي المرشد إجراءات دخول الفوج السياحي إلى الموقع الأثري.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد قامت بإخطار شركات السياحة التي ترغب في شراء تذاكر زيارة مجمعة لعملائها لدخول كافة المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصريا عن طريق التحويلات البنكية ولن يقبل أي سداد نقدي مباشر لشراء هذه التذاكر.

كما أعلنت الوزارة أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية ليتم إلغاء السداد النقدي بشكل تدريجي ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط.

شركات السياحة التحول الرقمي الكروت البنكية السداد النقدى الكاش

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