الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين عام اتحاد الكتاب العرب يشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 يحل المفكر والشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ضيفا رئيسيا على معرض الرباط الدولي للكتاب 2023، في دورته الـ28، والذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في الفترة ما بين 1 حتى 11 يونيو الجاري بدعوة من المغرب، ويشارك في الدورة الحالية 287 عارضا مباشرا و450 عارضا غير مباشر من 51 دولة.

ووفق برنامج المعرض يلتقى المفكر والشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي برواد هذا المحفل الثقافي الدولي، من خلال ندوة فكرية يحضرها كبار الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في الوطن العربي، بعنوان "الأدب أفقًا للتفكير"، ويشارك معه في الندوة الكاتب العراقي حسن بلاسم، والكاتبة فلورا مونتارو من بريطانيا، والكاتب ميشيل مشبك من فلسطين، ويدير اللقاء اعتماد سلام من المغرب.

ويقيم المعرض هذا العام مجموعة من الندوات الفكرية والحوارات الثقافية مع مجموعة من النقاد والمفكرين والكتاب: حيث يتحدث عبد الهادي في ندوة مخصصة له عن مشروعه الشعري الفكري.

وأكد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب أن مشاركته في هذا الحدث الثقافي الكبير ،تأتي في إطار الحضور العربي بصفة عامة والثقافة المصرية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المعرض يقيم حواراً مع الروائي الليبي إبراهيم الكوني، وفي اليوم نفسه يقام حوار آخر مع الناقد والمفكر المغربي عبد الفتاح كيليطو، بحضور الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ويلتقي زوار المعرض في يوم 8 يونيو مع الشاعر والمفكر أدونيس.

كما يلقي الدكتور علاء عبد الهادي محاضرة رئيسية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بدعوة من الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام المنظمة بعنوان "الهوية وتحديات العولمة"، وذلك في الرابع من يونيو ضمن مشاركته كضيف رئيسي واحد كبار المفكرين والشعراء في الوطن العربي.

اتحاد الكتاب العرب الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب اتحاد كتاب مصر الثقافة المصرية الدكتور سالم بن محمد المالك

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