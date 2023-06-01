سمير: المرحلة الأولى من المصنع ستنتج الضفائر الكهربائية لمليون سيارة سنوياً وستوفر 3500 فرصة عمل

وزير التجارة والصناعة: ستنتج ضفائر كهربائية لمليون سيارة سنوياً

بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، المهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان، أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت.



وقال الوزير إن المصنع يمثل خطوة جديدة في مسيرة النجاح التي سطرتها سوميتومو إلكتريك إيجيبت منذ نشأتها في مصر، تمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل بها 12 ألف موظف، وتصدر منتجات بنحو 200 مليون يورو، مشيراً إلى أن الحكومة تفخر بأن هذا المصنع الذي تنشئه الشركة يعد الأكبر لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها وسيكون على مساحة 150 ألف متر، ما يؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبريات الشركة العالمية للاستثمار، حيث سيلبي المصنع احتياجات السوق المحلي ويتوقع أن يصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية.



وأوضح “سمير” أن المصنع الجديد سيضم مركز تدريب متكامل يتكون من مدرسة فنية ومنهج موضوع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب وجود مركز أبحاث، الأمر الذي يشكل منظومة متكاملة تعين على توفير وتأهيل العمالة المطلوبة للعمل بالمصنع وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة، لافتاً إلى هذه المرحلة الجديدة من المصنع ستتخصص في إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وستوفر ضفائر لعدد مليون سيارة سنوياً، كما ستوفر 3500 فرصة عمل.



وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التي تسهم في توطين صناعة سيارات حقيقية لتفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

ولفت إلى أن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إصدار قانون انشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات بهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، كما لم تدخر الحكومة جهداً في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.



ونوه الوزير أن برنامج تنمية صناعة السيارات يغطي في البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين، لافتاً إلى حرص الحكومة على جعل السوق المصري مركزاً لإنتاج السيارات وصناعتها المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري، وذلك من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي.



من جانبه، وجه أحمد مجدي العضو المنتدب لسوميتومو إلكتريك إيجيبت الشكر للمسؤولين الحكوميين والجهات المعنية على جهودها ودعمها للشركة لإنشاء هذا المشروع، لافتاً إلى أن قرار إنشاء المصنع يأتي في إطار رؤية سوميتومو لدعم منظومة الاقتصاد المصري من خلال زيادة استثمارات الشركة وتوفير فرص عمل جديدة وتبني التكنولوجيات الحديثة لخدمة الصناعة.