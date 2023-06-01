سقوط هارب من حكم بالإعدام في العجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على هارب من حكم بالإعدام في 4 قضايا قتل وشروع في قتل حال تردده علي أحد الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص، قتل، خطف، شروع فـى قتل"، ومحكوم عليه بالإعدام والمؤبد فـى 4 قضايا "قتل، قتل عمد، شروع فى قتل" بالتردد على دائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة، وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.