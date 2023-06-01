الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وفاجون

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا "تانجا فاجون". 

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري وفاجون تباحثا حول أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ظل علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعهما.

وتناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وأضاف السفير أبوزيد أن وزيرة خارجية سلوفينيا حرصت خلال الاتصال على التعرف على تقييم سامح شكري ورؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، لا سيّما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.

الخارجية سلوفينيا سامح شكري ليبيا وزير الخارجية

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