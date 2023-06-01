ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بالبدرشين

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث غرق شاب بمنطقة البدرشين، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص أسفل كوبري المرازيق في البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق