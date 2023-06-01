الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب شخص وأبنائه الثلاثة، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد كافتيريا جمال في مركز أبوتشت، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

وبعد الفحص تبين إصابة كلا من "محمد عثمان عبد الراضي، يبلغ من العمر 55 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأبنائه الثلاثة ريان محمد عثمان ، يبلغ من العمر 4 أعوام، وعمر محمد عثمان، يبلغ من العمر 5 أعوام، وسولاف محمد عثمان، تبلغ من العمر 17 عامًا.

تم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الحادث وكشف ملابساته.

أبناءه الثلاثة اصابة 4 اشخاص من اسرة واحدة إصا أصيب اصاب 4 أشخاص

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