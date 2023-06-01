الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السبت.. اتحاد أمل صيادلة مصر يُناقش إجراءات رفع الحراسة وإجراء الانتخابات

اتحاد أمل صيادلة
اتحاد أمل صيادلة مصر

يعقد اتحاد أمل صيادلة مصر، مؤتمرًا صحفيًا، السبت المقبل، لمناقشة إجراءات إنها الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على كافة المقاعد والمستويات، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كمان يناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة 2021، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الاتحاد إلى التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي من أجل تحقيق الهدف المحدد، وتمهيد أرض الشارع الصيدلي ببث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوى الوعي النقابي لدى شباب الصيادلة واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي والالتفاف حول الهدف المحدد مرة أخرى.

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