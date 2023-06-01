الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة أوسوريو مع أحمد فتوح على هامش تدريبات الزمالك

أحمد فتوح الظهير
أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر على هامش المران الصباحي، اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

وقدم أوسوريو التحية لفتوح على الأداء الذي قدمه في مباراة طلائع الجيش، خاصة أنها المباراة الأولى له بعد عودته من الإصابة الطويلة اللي كان يعاني منها، وأكد له أنه بينتظر منه الأفضل في القادم.

ومنح أوسوريو اللاعب بعض التعليمات والنصائح الفنية الخاصة في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، فقرة خططية خاصة على هامش المران الصباحي.

وقاد هذه الفقرة أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام، وتم خلالها تنفيذ بعض الأمور التكتيكية في إطار خطة اللعب.

وتم عمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية اللي تم التدريب عليها، وحرص أوسوريو على منح اللاعبين تعليمات فنية بشكل متواصل داخل أرضية الملعب من أجل تحقيق أفضل استفادة فنية.

أحمد فتوح الاتحاد السكندرى الدوري المصري الممتاز الظهير الأيسر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو

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