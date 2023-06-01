حبس شاب أنشأ صفحات وهمية بأسماء فتيات في الشرقية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات، فرع شرق الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على شاب مقيم بدائرة مركز أبوحماد، لقيامه بابتزاز عدد من الفتيات بإنشاء حسابات وهمية لهن على مواقع التواصل الاجتماعى.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغات ضد شخص، لقيامه بإدارة حسابات وهمية على موقع التواصل الإجتماعى، وابتزاز عدد من الفتيات، نطاق مركز أبوحماد، حيث تبين قيامه بأخذ صور خاصة لهن من حساباتهم الشخصية على التواصل الاجتماعى وإنشاء صفحات وهمية بالصور بأسمائهن وإبتزازهن مقابل مبالغ مالية.

تم تشكيل فريق بحث بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شاب دائرة مركز أبو حماد وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة أبوحماد من تحديد وضبطه وتبين أنه "إسلام ع" 33 عاما مقيم نطاق مركز أبوحماد، و بتفتيشه عثر بهاتفه المحمول خاصته على دلائل أثار تؤكد صحة البلاغات، وتبين أن المتهم سبق وقضى عقوبة فى قضية ابتزاز الكترونى، وعاد لنشاطه الإجرامي مرة ثانية بعد خروجه من السجن.

وتم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة،وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على على ذمة التحقيقات.